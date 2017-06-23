Kardemir Karabükspor'da transfer çalışmaları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Hikmet Ferudun Tankut, transfer çalışmalarına ilişkin, "Bütçemize uygun davranarak en iyiyi bulmak ve işçi takımına yakışacak transferler yapmak zorundayız." dedi.
Tankut, yaptığı açıklamada, teknik heyetin isteği doğrultusunda yurt içi ve dışında transfer komitesinin daha önceden belirlenen isimlerle görüşmeler yaptığını söyledi.
Her zaman ligde kalma hedefleri olduğunu ve buna göre planlar yaptıklarından bahseden Tankut, "Transfer çalışmalarına lig daha bitmeden başlamıştık. İzlediğimiz ve takibimizde olan oyuncular vardı. Bunlarla görüşülüyor. Bütçemize uygun davranarak en iyiyi bulmak ve işçi takımına yakışacak transferler yapmak zorundayız. Buna göre öncelikle teknik direktör transferi yaptık. Erkan Sözeri ve ekibiyle sözleşme imzaladık. Daha sonra oyuncularımızdan Kerim Zengin ve İlhan Depe ile devam kararı aldık. Ferhat Görgülü ve Hamidou Traore'yi kadromuza kattık. İç ve dış transferde görüşmelerimiz devam ediyor. Anlaşma oldukça kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu.
Tankut, transfer çalışmalarını temmuz ayı içindeki iki kamp dönemine yetiştirmek istediklerini sözlerine ekledi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:34
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Visca'da sona gelindi
Toplam 10
Yorum
verimli olamaz dar alanda hiç bir numarası yok..fenere dar alan topçusu lazım rakipleri tam kapalı oynuyor.
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Sol beke Moreno
Toplam 4
Yorum
ULTRA ASLAN EGOIST BENCIL TUDOR KENDINDEN UST TUN FUTBOLCUYU HAZMEDEMIYOR
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TFF'den UEFA kriteri uygulaması
Toplam 3
Yorum
calvin Türkiye de uygulanamaz bu, bağlantısı olan kulüp yırtar. Gariban kulübün boğazına çökerler. Gerçek hayatta olduğu gibi...
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