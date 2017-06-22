 Karabük’e 10 numara – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Karabük’e 10 numara

    Karabük’e 10 numara
    K.Karabük Başkanı , transferde rotalarının orta sahaya 10 numara oynayan futbolcu olduğunu söyledi. Tankut, "Şimdi sadece 10 numara mevkiine bir transfer yapacağız. Bir de sağ açık bölgesine oyuncu almayı düşünüyoruz" bilgisini verdi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:51
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