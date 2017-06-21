Kerim ve İlhan imzaladı

Kardemir Karabükspor iç transferde Kerim Zengin ve İlhan Depe ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Hikmet Ferudun Tankut Tesisleri'nde yapılan imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Kerim ve İlhan'ın kulübe önemli hizmetleri olduğunu belirterek, "Onlarla devam edeceğiz" dedi.