Ferudun Tankut'tan taraftara müjde
Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray’a transfer olan Teknik Direktör Igor Tudor hakkında konuşarak, “Geçen sezona Tudor ile başladık ama sonunu getiremedik. Fakat Igor Tudor’u Türk futboluna kazandırdığımız için mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.
"Tudor'u Türk futboluna kazandırdığımız için mutluluk duyuyorum"
Geçtiğimiz sezona Igor Tudor ile başladıklarını fakat sonunu getiremediklerini hatırlatan Tankut, "Igor Tudor'u Türk futboluna kazandırdığımız için mutluluk duyuyorum. Bu sene de inşallah Erkan Sözeri hocamızla belli bir noktaya gelmiş oluruz. Hedefimiz, seyir zevki yüksek maçlar çıkarmak. Sezonu bütün olumsuzluklara rağmen 11. sırada bitirmiştik. İnşallah önümüzdeki dönem daha iyisi olur" diye konuştu.
"10 numara mevkiine transfer yapacağız"
Geçen sene yoğun bir transfer dönemi geçirdiklerini belirten Tankut, şunları söyledi:
"Şimdi sadece 10 numara mevkiine bir transfer yapacağız. Bir de sağ açık bölgesine oyuncu almayı düşünüyoruz. Şimdiye kadar Elazığspor'dan genç kaleci Çağlar'ı ve Gençlerbirliği'nden stoper Ferhat'ı aldık. Söz konusu mevkiiler dışında başka transfer yapmayacağız. Zaten bu sene oyuncularımızın çoğunun sözleşmesi de devam ediyor."
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:27
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Fırtına, Kownacki'yi markaja aldı
Toplam 2
Yorum
kolpa 20 yaşındaki yeni lewandowski de zaten trabzon gelse de beni alsa diyordu :D
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Clichy’de işlem tamam
Toplam 20
Yorum
CLİCHY FB Yİ SEÇMDİ. AZİZ YILDIRIM ÇOK KIZDI ÇOK YOK YOK CLİCHY GS YI SEÇMEDİ, FB ALMADIĞI İÇİN FB DE OLMADI. CLİCHY DE KİMMİŞ.
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Barış Hersek’le 2 yıl daha
Toplam 3
Yorum
süleyman top sürmeyi bilmeyen berbat bi adam
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