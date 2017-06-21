Ferudun Tankut'tan taraftara müjde

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray’a transfer olan Teknik Direktör Igor Tudor hakkında konuşarak, “Geçen sezona Tudor ile başladık ama sonunu getiremedik. Fakat Igor Tudor’u Türk futboluna kazandırdığımız için mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da basın mensuplarına iftar yemeği veren Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, organizasyon sonra açıklamalarda bulundu. Tankut, "Geçen sene ligde yüzde 80 oranında arzu ettiğimiz ortamı yakaladık. Çünkü sezon başı, 'Göze hoş gelen bir futbol oynamak istiyoruz' demiştik. Birkaç maçımız hariç geriye kalan maçların hepsinde göze hoş gelen bir futbol oynayan Karabükspor izlettik. Bu sene de aynı futbolu tekrar izlettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Tudor'u Türk futboluna kazandırdığımız için mutluluk duyuyorum"

Geçtiğimiz sezona Igor Tudor ile başladıklarını fakat sonunu getiremediklerini hatırlatan Tankut, "Igor Tudor'u Türk futboluna kazandırdığımız için mutluluk duyuyorum. Bu sene de inşallah Erkan Sözeri hocamızla belli bir noktaya gelmiş oluruz. Hedefimiz, seyir zevki yüksek maçlar çıkarmak. Sezonu bütün olumsuzluklara rağmen 11. sırada bitirmiştik. İnşallah önümüzdeki dönem daha iyisi olur" diye konuştu.



"10 numara mevkiine transfer yapacağız"

Geçen sene yoğun bir transfer dönemi geçirdiklerini belirten Tankut, şunları söyledi:

"Şimdi sadece 10 numara mevkiine bir transfer yapacağız. Bir de sağ açık bölgesine oyuncu almayı düşünüyoruz. Şimdiye kadar Elazığspor'dan genç kaleci Çağlar'ı ve Gençlerbirliği'nden stoper Ferhat'ı aldık. Söz konusu mevkiiler dışında başka transfer yapmayacağız. Zaten bu sene oyuncularımızın çoğunun sözleşmesi de devam ediyor."