 Diousse için kiralık formülü – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Diousse için kiralık formülü

    Diousse için kiralık formülü
    Karabük transferde işi sıkı tutuyor. 35 yaşına gelen Skulason ve bu sezon beklentileri karşılayamayan Poko ile yollarını ayırmaya hazırlanan Karabük'ün geçen sezon Empoli'de forma giyen 19 yaşındaki ile ilgilendiği iddia edildi. Genç oyuncu için görüşmelerin devam ettiği ve 1 yıllık kiralama opsiyonun masada durduğu bildirildi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
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