Karabükspor ilk transferini yaptı
Kardemir Karabükspor, yeni sezon için stoper Ferhat Görgülü'yü kadrosuna katarak, ilk transferini yaptı.
Başkan Tankut, 25 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını da kaydederek, "Geçtiğimiz günlerde yeni sezonda Erkan Sözeri hocamızla anlaştığımızı deklare etmiştik. Transfer döneminin başlaması ile bizler de çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda ilk olarak Gençlerbirliği takımındaki Ferhat Görgülü ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Bazı eksik gördüğümüz bölgelerle ilgili görüştüğümüz oyuncular var. İnşallah kamp dönemine tam kadro olarak gitmeyi hedefliyoruz" dedi.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:27
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Riva ihalesi sonuçlandı
Toplam 43
Yorum
Vedat Bu kadar güzel bir hazinenin var borç kirklakta
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 17
Yorum
seda monaco,mevlütü al,yoksa ,ya psg ye yada lyona gecerim,üzülürsün,wolfsburgtan kalecimi aliyon grsrüz,metzden mevlütü istiyom nokta
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 17
Yorum
seda bu sezon fransa ve italyayla aramiz iyi,bu gidisle fransa italyayi gececek,severek gönderiolar oyuncularini
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