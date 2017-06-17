 Karabükspor, Ferhat Görgülü ile anlaştı – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Karabükspor, ile anlaştı

    Karabükspor, Ferhat Görgülü ile anlaştı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Gençlerbirliği'nden 25 yaşındaki stoper ile 2 yıllık ön anlaşma yaptıklarını bildirdi.

    Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer sezonun başlamasıyla çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

    İlk etapta bir stoper aldıklarını ifade eden Tankut, "25 yaşında genç bir arkadaşımızla 2 yıllık ön anlaşma yaptık. İlerleyen günlerde sözleşme imzalayacağız. Kulübümüze ve oyuncumuza hayırlı olsun. Tabii futbolda birinci transfer tescil dönemi artık başladı. Ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Eksik gördüğümüz bölgelerle ilgili görüştüğümüz oyunlar var. İnşallah bunları en kısa sürede sonuçlandırırız." diye konuştu.

    Kamp dönemine tam kadro gitmek istediklerini aktaran Tankut, tam kadro kampa gidilmesinin takıma olumlu yansıyacağını belirtti.

    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:57
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