Karabükspor, Ferhat Görgülü ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Gençlerbirliği'nden 25 yaşındaki stoper Ferhat Görgülü ile 2 yıllık ön anlaşma yaptıklarını bildirdi.
Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer sezonun başlamasıyla çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.
İlk etapta bir stoper aldıklarını ifade eden Tankut, "25 yaşında genç bir arkadaşımızla 2 yıllık ön anlaşma yaptık. İlerleyen günlerde sözleşme imzalayacağız. Kulübümüze ve oyuncumuza hayırlı olsun. Tabii futbolda birinci transfer tescil dönemi artık başladı. Ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Eksik gördüğümüz bölgelerle ilgili görüştüğümüz oyunlar var. İnşallah bunları en kısa sürede sonuçlandırırız." diye konuştu.
Kamp dönemine tam kadro gitmek istediklerini aktaran Tankut, tam kadro kampa gidilmesinin takıma olumlu yansıyacağını belirtti.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:57
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Riva ihalesi sonuçlandı
Toplam 43
Yorum
Vedat Bu kadar güzel bir hazinenin var borç kirklakta
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 17
Yorum
seda monaco,mevlütü al,yoksa ,ya psg ye yada lyona gecerim,üzülürsün,wolfsburgtan kalecimi aliyon grsrüz,metzden mevlütü istiyom nokta
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 17
Yorum
seda bu sezon fransa ve italyayla aramiz iyi,bu gidisle fransa italyayi gececek,severek gönderiolar oyuncularini
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