 Karabükspor’da Sözeri dönemi – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Karabükspor’da Sözeri dönemi

    Karabükspor’da Sözeri dönemi
    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'da teknik direktör Zoran Barisic'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sonrası, ile bir yıllık anlaşma sağlandı. Teknik direktör Erkan Sözeri, anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunarak, her teknik adamın çalışmak isteyeceği bir camiaya geldiğini aktararak, "Kamuoyu tarafından takdir gören bir takım oluşturacağız. Pozitif mücadele içerisinde olacağız" diye konuştu.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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