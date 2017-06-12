 Kıymet bilmiyorlar! – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Kıymet bilmiyorlar!

    Kıymet bilmiyorlar!
    'un olağan genel kurulunda, yeniden başkanlığa seçilen , "Karabük, Süper Lig'in kıymetini hala bilmiyor. Kulübe destek lazım" diye konuştu.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:31
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