Kardemir Karabükspor'da Ferudun Tankut yeniden başkan

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde yapılan olağan genel kurula mevcut başkan Ferudun Tankut başkanlığında tek liste ile gidildi. 13 kişilik yönetim kurulunda eski yönetimden 3 isim değişti. Başkan Tankut, 81 il içinde 9 takımın 3 ile ait olduğu ve 69 şehirde hiç Süper Lig ekibi bulunmadığını, Karabük olarak ligde başarılı bir takımları olduğunu ancak bunun kıymetini şehir olarak hala anlayamadıklarını söyledi. Maçlara az sayıda taraftarın geldiğini, bunun kendileri için eksi puan olduğunu belirten Tankut şöyle dedi:



"Çünkü hakemler, federasyon, medya buna dikkat ediyor. Tribünlerini doldurmayan, takımına sahip çıkmayan bir şehir olunca onların ne derece ilgi ve alakalarının olacağını takdirlerinize bırakıyorum. Zaten birçok dezavantajlarımız var. İstanbul bize 4, 4.5 saat uzaklıkta ancak benim de 12 saate gittiğim oldu. Karayoluyla gittiğinde neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Hava yolu yok. Bu kadar dezavantajın içerisinde takımın kıymetini anlayabilmiş değiliz."



Hakemlerin yanlış kararlarını eleştiren Tankut, şöyle devam etti:

''Geçen sezon bizi Süper Lig'e çıkartmamak için ellerinden geleni yaptılar. Bu sezon da ilk yarı 17 maçın hepsinde her türlü hakem kararlarıyla karşı karşıya kaldık. Ama bilgi ve birikimlerimizle bunların hepsini aştık. İkinci devre de hemen hemen sıfır hatayla bir sezonu kapattık. Buraya futbolcu getirmenin zorluğunu saatlerce anlatsam zorlanırım. Ekonomik yapımızda çok ciddi bir bozukluk var. Ama iki yıldır bir sokağa çıkıp kimseden para istemedik, talepte bulunmadık. Kendi yağımızda, kendi içimizde kırılıyor, dökülüyoruz. Takımı bu günlere getirdik. Ama yeni sezonda biz yine takımı 2 bin, 2 bin 500 kişilik taraftarın karşısına çıkartırsak motife etmekte zorlanıyoruz. Kıymetini ne zaman anlayacağız onu bilemiyorum. Karabük'ün bir silkelenmesi ve kıymetini, değerini anlaması gerekiyor. Eğer önümüzdeki sezon da taraftarın ilgisizliği devam ederse doğabilecek kötü sonuçlardan lütfen hiç kimsenin ne şahsımı ne de yönetimi suçlamaya hakkı olmaz."









