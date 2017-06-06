 Karabükspor'da kamp programı belli oldu – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Karabükspor'da kamp programı belli oldu

    Karabükspor'da kamp programı belli oldu

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , yeni sezona Bolu ve Slovenya'da yapacağı kamplarla hazırlanacak.

    Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, yaptığı açıklamada, hem kamp hem de transferler konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

    İlk olarak kamp programını netleştirdiklerini anlatan Gül, şöyle konuştu:

    "Yeni sezona Bolu ve Slovenya'da yapılacak iki kampla hazırlanacağız. 1 Temmuz'da Bolu'da toplanacağız. Burada 14 günlük bir kamp yapılacak. 3 günlük ara sonrası Karabük'te toplanılacak ve yurt dışı kampı için 18 Temmuz'da Slovenya'da olacağız. Burada da 12 günlük bir kamp yapılacak. Daha sonra çalışmalar Karabük'te tesislerimizde devam edecek."

    Gül, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ettiklerini vurgulayarak, "Sözleşmesi· bi·ten arkadaşlarımız var. Takımdan ayrılmak isteyen isimler de olacak. Öncelikle bunları belirleyeceğiz. Daha sonra da takibimizde olan, bazı görüşmeler yaptığımız isimlere yöneleceğiz. Şu durumda bir isim vermemiz doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:27
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