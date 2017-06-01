Karabükspor'da transfer hesapları

Kardemir Karabükspor, yarın deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Zoran Barisic gözetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Latovlevici, Lazarevic, Gaman, Serdar, Ceyhun ve Kerim ile izinli olan Seleznov, Yatabare, Ahmet Şahin ve Ercüment katılmadı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Barisic, Akhisar Belediyespor maçının kendileri için çok zor bir maç olacağını belirterek şunları söyledi: "Sakat ve cezalı oyuncularımızın sayısı çok fazla ve bu yüzden biraz zorluk yaşayacağız. Fakat takıma giremeyen oyuncularımızın da bu maçta şans bulup kendilerini gösterecek olmaları önemli. Takımın önemli bir parçası olduklarını gösterecekler."



Tek deplasman galibiyetleri olduğu hatırlatılan Barisic, "Her maçın analizi ve yapısı farklıdır. O yüzden her hangi bir özel neden söyleyemeyeceğim bu konuyla ilgili. Ancak başarılı bir sezon geçirdik. Hedefimiz ligde kalmaktı ve biz bunu başardık" dedi.



Rapid Wien takımından teklif alıp almadığı sorulan Barisic, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Geçen sene oradan ayrıldım ve tekrar oraya gitmek gibi bir düşüncem yok. Şu anki tek odak noktam Kardemir Karabükspor ve Süper Lig'' diye konuştu.



Barisic, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da "İki kanat oyuncusu, 10 numara ve sağ beke ihtiyacımız var. Fakat bunları düşünmeden önce kimlerin gidip kimlerin kalacağına karar vermek ve ona göre bir planlama yapmak daha mantıklı'' dedi.

