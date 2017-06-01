 Barisic Rapid yolunda – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Barisic Rapid yolunda

    Barisic Rapid yolunda
    Karabük'te teknik direktör konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Tudor'un yerine gelen Avusturyalı Zoran Barisic yol ayrımında. Başkan Ferudun Tankut, "Barisic'i eski takımı Rapid Wien'den arıyorlar, hocamıza teklif sundular. Menajeriyle görüşmeleri oldu" bilgisini verdi.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:07
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