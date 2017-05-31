 Karabükspor’da Tamer Tuna sesi – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Karabükspor’da Tamer Tuna sesi

    Karabükspor’da Tamer Tuna sesi
    Ligde kalmayı başaran K.Karabükspor, teknik adam değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Kırmızı-mavililer'de İgor Tudor'un ardından gelen Avusturyalı teknik direktör Zoran Barisic ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Karadeniz ekibinin, Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve bu görevinden ayrılma kararı alan Tamer Tuna ve Ümraniyespor'la kontratı sona erecek Erkan Sözeri'yle ilgilendiği bildirildi.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:21
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