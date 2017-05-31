 Karabükspor'da Akhisar Belediyespor mesaisi – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Karabükspor'da Akhisar Belediyespor mesaisi

    Karabükspor'da Akhisar Belediyespor mesaisi

    , Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 2 Haziran Cuma günü deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

    Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan idman ısınma koşusuyla başladı. Dar alanda pas çalışmasının yapıldığı yaklaşık 2 saatlik idman, yarım sahada yapılan çift kale maçla son buldu.

    Antrenmana izinli olan kaleciler Ahmet Şahin, Ercüment Kafkasyalı, Yevhen Seleznov ve Mustapha Yatabare ile sakatlıkları bulunan Ceyhun Gülselam, Kerim Zengin, Iasmin Latovleveci, Dejan Lazarevic, Valerica Gaman ve Serdar Deliktaş katılmadı.

    Kırmızı-mavili ekip, yarın sabah yapacağı idman ile çalışmalarını tamamlayarak Manisa'ya hareket edecek.

    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabükspor'da Akhisar Belediyespor mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.