Karabükspor'da Akhisar Belediyespor mesaisi

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan idman ısınma koşusuyla başladı. Dar alanda pas çalışmasının yapıldığı yaklaşık 2 saatlik idman, yarım sahada yapılan çift kale maçla son buldu.

Antrenmana izinli olan kaleciler Ahmet Şahin, Ercüment Kafkasyalı, Yevhen Seleznov ve Mustapha Yatabare ile sakatlıkları bulunan Ceyhun Gülselam, Kerim Zengin, Iasmin Latovleveci, Dejan Lazarevic, Valerica Gaman ve Serdar Deliktaş katılmadı.

Kırmızı-mavili ekip, yarın sabah yapacağı idman ile çalışmalarını tamamlayarak Manisa'ya hareket edecek.