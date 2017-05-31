Karabükspor'da Akhisar Belediyespor mesaisi
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 2 Haziran Cuma günü deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.
Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan idman ısınma koşusuyla başladı. Dar alanda pas çalışmasının yapıldığı yaklaşık 2 saatlik idman, yarım sahada yapılan çift kale maçla son buldu.
Antrenmana izinli olan kaleciler Ahmet Şahin, Ercüment Kafkasyalı, Yevhen Seleznov ve Mustapha Yatabare ile sakatlıkları bulunan Ceyhun Gülselam, Kerim Zengin, Iasmin Latovleveci, Dejan Lazarevic, Valerica Gaman ve Serdar Deliktaş katılmadı.
Kırmızı-mavili ekip, yarın sabah yapacağı idman ile çalışmalarını tamamlayarak Manisa'ya hareket edecek.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:24
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"Bize de kağıt geldi, bakacağız"
Toplam 15
Yorum
Erkan ALLAH akıl fikir versin sana Fenerli bey... Önce geçmişteki şaibeli şampiyonluklarınıza bakın siz... Aynaya bakmalı insan...
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"Bize de kağıt geldi, bakacağız"
Toplam 15
Yorum
şampiyon ya iki sene üst üste şampiyon olunca şu fenerliler gene türemmiş bizi takip etmeye daha çok devam edersiniz yazık la size :)
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 6
Yorum
... Gelmesin olm ne isi var!..gitsin soygun kupasiyla oynasin:))
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