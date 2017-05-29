Karabük’te kardeş payı
Ligde iddiası olmayan iki takımın maçında Karabük ve Kayseri puanları paylaştı. Misafir ekip 2 kez öne geçtiği mücadelede 86. dakikada Yatabare’ye engel olamadı
'3 puanı kaçırdık'
Kayseri'nin hocası Mesut Bakkal, iyi mücadele ettiklerini ve 3 puanı kaçırdıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Güzel oynadık. İki kez öne geçtik ama son dakikalarda şanssız bir gol yedik. Gelecek hafta kazanıp sezonu zaferle bitirmek istiyoruz" dedi.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:28
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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