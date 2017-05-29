Karabük’te kardeş payı

Ligde iddiası olmayan iki takımın maçında Karabük ve Kayseri puanları paylaştı. Misafir ekip 2 kez öne geçtiği mücadelede 86. dakikada Yatabare’ye engel olamadı

Ligin 33. haftasında Karabükspor ile Kayserispor arasında oynanan maç 2-2 berabere tamamlandı. İlk yarı Umut'un golüyle Kayseri'nin üstünlüğüyle bitti. Ev sahibi ekip 47'de Serdar'la beraberliği sağlarken, Kayseri 2 dakika sonra bu kez Deniz Türüç'ün sayısıyla öne geçti. Karabük'te oyuna 85'te giren Yatabare 86'da takımına 1 puanı getiren golü attı. karabük zafer hasretini 3 maça çıkardı. Kayseri ise üst üste 2. beraberliğini aldı.



'3 puanı kaçırdık'

Kayseri'nin hocası Mesut Bakkal, iyi mücadele ettiklerini ve 3 puanı kaçırdıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Güzel oynadık. İki kez öne geçtik ama son dakikalarda şanssız bir gol yedik. Gelecek hafta kazanıp sezonu zaferle bitirmek istiyoruz" dedi.