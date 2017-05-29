 Karabük’te kardeş payı – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Karabük’te kardeş payı

    Karabük’te kardeş payı

    Ligde iddiası olmayan iki takımın maçında Karabük ve Kayseri puanları paylaştı. Misafir ekip 2 kez öne geçtiği mücadelede 86. dakikada Yatabare’ye engel olamadı

    Ligin 33. haftasında Karabükspor ile Kayserispor arasında oynanan maç 2-2 berabere tamamlandı. İlk yarı Umut'un golüyle Kayseri'nin üstünlüğüyle bitti. Ev sahibi ekip 47'de Serdar'la beraberliği sağlarken, Kayseri 2 dakika sonra bu kez Deniz Türüç'ün sayısıyla öne geçti. Karabük'te oyuna 85'te giren Yatabare 86'da takımına 1 puanı getiren golü attı. karabük zafer hasretini 3 maça çıkardı. Kayseri ise üst üste 2. beraberliğini aldı.

    '3 puanı kaçırdık'
    Kayseri'nin hocası Mesut Bakkal, iyi mücadele ettiklerini ve 3 puanı kaçırdıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Güzel oynadık. İki kez öne geçtik ama son dakikalarda şanssız bir gol yedik. Gelecek hafta kazanıp sezonu zaferle bitirmek istiyoruz" dedi.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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