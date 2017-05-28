Barisic: “Çok ucuz bir gol yedik”

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak puanını 40'a yükseltti.



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Karabükspor teknik direktörü Zoran Barisic, daha önce iki oyuncu yerde yatarken hakemin oyunu durdurduğunu ancak Serdar'ın yerde yatarken hakem oyunu durdurmadığını söyleyerek, "Oyuncu arkadaşlarımız durdular hakem oyunu durduracak diye. Fakat neticesinde çok ucuz bir ol attı Kayserispor. Ardından oyun dengemizi kaybettik, ister istemez. Çünkü bütün arkadaşlarımız sinirlendiler. Kızgın bir şekilde oyuna devam etmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla geri gelmek ve beraberliği yakalamak biraz daha zor oldu bizim için. İkinci yarıya çok dinamik, arzulu, istekli başladık. Gol fırsatlarımız da vardı neticesinde oyunu 1-1 eşitliğe getirdik. Ama golün hemen ardından çok erken bir süre içerisinde kalemizde ikinci golü gördük. Bir an bir konsantrasyon eksikliğinden, organizasyon hatasından ikinci golü gördük maalesef kalemizde. Oyuncu arkadaşlarım bugün bir artıya imza attılar. Ciddi anlamda o isteği, arzuyu gösterdiler 2-1'den sonra. Müthiş bir geri dönme tekrar gol bulma arzusu vardı, neticesinde de golü bulduk. Yalnız bir pozisyon var son dakikalarda tam göremedim, gidince bakacağım. Muhtemelen penaltı diye tahmin ediyorum. Son dakikalarda penaltının verilmediğini düşünüyorum" dedi.