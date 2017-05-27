 45 puanla bitireceğiz – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    45 puanla bitireceğiz

    45 puanla bitireceğiz
    Futbol Şube Sorumlusu , ilk hedefleri olan ligde kalmayı başardıklarını belirterek, "Kalan iki maçı alarak 45 puanla ligi kapatmak istiyoruz" dedi. Gül, transferde 20 oyuncu izlediklerini belirtti.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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