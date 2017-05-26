Karabükspor'da Kayserispor hazırlıkları
Kardemir Karabükspor, pazar günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.
Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan antrenmana Latovlevici ve Lazarevic katılmadı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Gül, sahalarındaki son maçlarını Kayserispor ile oynayacaklarını hatırlatarak şöyle dedi:
''Taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz. Onlardan stadı doldurmalarını bekliyoruz. Ramazan ayının 2'nci gününde güzel bir öğleden sonra yaşamak isteriz. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz. Sakatlıkları süren Latovlevici bu maçta oynayamayacak. Lazarevic'in durumu ise maç günü belli olacak."
Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Gül, "1 Temmuz'da başlayacak ilk kampımıza tam takım olarak hazır bir şekilde gidebilmek hedefimiz. Bu seneden daha iyi bir kadro yaratmak istiyoruz. Çünkü iyinin hep iyisi var. Genelde iyi bir sezon geçirdik. Amacımız gelecek sezon daha da iyisini yakalayabilmek ve bunu da yaşayabilmek, yaşatabilmek" dedi.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:28
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Ben Arfa derbisi
Toplam 8
Yorum
sdf sdf bide fenerliymiş komikkk:))
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Ada’da Lens için kapışma
Toplam 14
Yorum
wunken neyini begeniyorsunuz anlamiyorum 40 dakkadan sonar adam harap oluyor kosamiyor demani kesiliyor tutturdunuz lens lens genc oyuncu alin
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Muharrem Usta sert konuştu
Toplam 1
Yorum
fahre okay yoksa takım yok, transfer yok borç çok.
Karabükspor'da Kayserispor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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