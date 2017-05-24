Karabükspor, Kayseri'yi çalıştı

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Spor Tesislerinde, Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren idmanda futbolcular ısınma, kondisyon ve teknik çalışmanın ardından yarım saha çift kale maç yaptı. İzinli olan kaleci Ahmet Şahin ise idmanda yer almadı.

Kırmızı-mavili ekip yarın yapacağı idman ile çalışmalarını sürdürecek.