Karabükspor, Kayseri'yi çalıştı
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-mavili ekip yarın yapacağı idman ile çalışmalarını sürdürecek.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:18
-
Ozan'a gözaltı şoku!
Toplam 7
Yorum
Sneijder_W Neden böyle şeyler hiç Galatasaray'da olmuyor da ismini söylemek istemediğim bir takımda oluyor ?
-
Bruma Leipzig'e!
Toplam 25
Yorum
Voyager satın gitsin seneye bedava kaçar bu
-
Muslera Lazio’ya
Toplam 20
Yorum
Mustantik Sakatlığının yerine oyuncu alabiliyorsan her oyuncu satılır.Yeterki iyi fiyata sat ve aldigin oyuncuda iyi olsun.Değ.her zaman iyidir.
Karabükspor, Kayseri'yi çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.