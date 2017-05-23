Kardemir Karabükspor'da Kayserispor mesaisi

Hasan Doğan Spor Tesisleri'ndeki halı sahada, teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan idman, ısınma koşusuyla start aldı.

Yaklaşık 2 saat süren idmanda kondisyon ve teknik çalışma yapıldı. Sakatlığı bulunan ve bu nedenle son oynanan Atiker Konyaspor maçında da forma giyemeyen Cristian Tanase ve Valerica Gaman ile Olafur Ingi Skulason takımla çalışmaya başladı.

İzinli olan kaleciler Ahmet Şahin ve Ercüment Kafkasyalı ise idmanda yer almadı.

Öte yandan, teknik heyet ve futbolcular, 47 yaşına giren Zoran Barisic'in doğun gününü pasta keserek kutladı.