 ‘Dış sahada kötüyüz’ – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    ‘Dış sahada kötüyüz’

    ‘Dış sahada kötüyüz’
    'un kulüp başkanı , deplasmanda 3-0 kaybettikleri Atiker Konyaspor müsabakasına ilişkin, "Deplasman maçlarında yaşadığımız sıkıntı devam ediyor" dedi. Tankut, şöyle konuştu: Bu sezon iç sahada çok başarılı, deplasmanda ise istikrarsız kaldık. Yeni sezonda bu sorunu çözeceğiz.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:19
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