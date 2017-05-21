 Karabükspor kongreye – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Karabükspor kongreye

    Karabükspor kongreye
    Kardemir Karabükspor, 3 Haziran'da Olağan Genel Kurul yapma kararı aldı. Karabükspor'un resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Olağan Genel Kurul Toplantısının, 3 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Vali Nafiz Kayalı Salonu'nda gerçekleşeceğini bildirdi.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:57
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