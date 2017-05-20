Dış saha krizi bitecek

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Süper Lig'i ilk 10 içinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam bu hafta Konyaspor ile zor bir maç yapacaklarını belirterek şöyle konuştu: "Bizim bir deplasman şanssızlığımız var. Bu hafta buna son vereceğiz. Oyuncularım çok formdalar."