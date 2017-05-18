Karabükspor'da Konyaspor mesaisi
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 21 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Dün yapılan antrenmana izinli olduğu için katılmayan kaleci Ahmet Şahin, rahatsızlığı bulunan kaleci Ercüment Kafkasyalı, sakatlık geçiren Andre Biyogo Poko, Andriy Bliznichenko ve Valerica Gaman ise bugünkü idmanda takımla çalıştı. Rahatsızlığı bulunan Olafur Ingi Skulason ve dünkü idmanda sakatlık yaşayan Cristian Tanase ise idmanda yer almadı.
Kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, ligi istedikleri yerde bitirebilmeleri için kalan maçları kazanmak istediklerini, bunun ilk aşaması olan Konya'dan puanlarla dönmek için gayret göstereceklerini söyledi.
Rakiplerinin moralli olduğunu aktaran Tankut, "Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Atiker Konyaspor, kulüp tarihinde ilk kez finalde oynama hakkını elde etti. Bu nedenle moralleri yüksek ve sahalarında oynayacaklar. Bizim için zor olacak ancak kazanmak istiyoruz. Buna göre hazırlanacağız." diye konuştu.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:45
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Trabzonspor - Başakşehir maçı Fırat Aydınus'un
Toplam 4
Yorum
PARDON YANLIŞ YAZMIŞIM TRABZONU KOLLAYACAKTIR
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Beşiktaş'ta kombineler satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
Bjk Bitti bile kombineler
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Trabzonspor - Başakşehir maçı Fırat Aydınus'un
Toplam 4
Yorum
Trabzonspor-Başakşehir maçını o yönetecek. BU SEFER HAKEM MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İ KOLLAYACAKTIR ÇÜNKÜ VAZİYET BÖYLE GEREKTİRİYOR.
Karabükspor'da Konyaspor mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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