Karabükspor'da Konyaspor hazırlıkları
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Çalışmaya izinli olan kaleci Ahmet Şahin ve rahatsızlığı bulunan kaleci Ercüment Kafkasyalı ile sakatlık geçiren Poko, Bliznichenko ve Gaman katılmadı.
Karabükspor, Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hafta sonuna kadar yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:37
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Kafa golleri son bulacak
Toplam 8
Yorum
slh2121 muslera olmasaydi gs kme duserdi
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6.5 milyon tl alacaklar
Toplam 2
Yorum
Ihtiyar Kurt Hasan Ali o paraya değmez be kardeşim, vallahi de değmez billahi de değmez!!!!
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Bugün bayram!
Toplam 3
Yorum
ADANALI ONLARI BİR KEZ DAHA BİR ARADA GÖRMEK BİZ GS LILAR İÇİN BAYRAM. BİR KİŞİ HARİÇ . ODA ADANALI. GS LILAR İÇİN O ÖLDÜ
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