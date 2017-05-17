Karabükspor'da Konyaspor hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-mavili ekip Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarım saha el topu oynadı ve çift kale maçla idmanı tamamladı.



Çalışmaya izinli olan kaleci Ahmet Şahin ve rahatsızlığı bulunan kaleci Ercüment Kafkasyalı ile sakatlık geçiren Poko, Bliznichenko ve Gaman katılmadı.



Karabükspor, Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hafta sonuna kadar yapacağı antrenmanla devam edecek.