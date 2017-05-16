 Barisic şapka çıkardı! – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Barisic şapka çıkardı!

    Barisic şapka çıkardı!
    Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü , Aytemiz Alanyaspor yenilgisine ilişkin, "İki takım arasındaki en büyük fark Vagner Love'du, muhteşem oynadı. Ona şapka çıkarıyorum. Büyük bir oyuncu" dedi.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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