 Hedef ilk yedi – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Hedef ilk yedi

    Hedef ilk yedi
    Deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak olan Karabükspor zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Asbaşkanı Tolga Gül, Alanyaspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, kalan 4 maçta maksimum puanlara ulaşarak hedeflerinin ligi ilk 7 içerisinde bitirmek olduğunu söyledi.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
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