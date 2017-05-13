Karabükspor, Alanyaspor maçına hazır

Gül, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kalan 4 haftada 3 deplasman ve bir iç saha müsabakasının kendilerini beklediğini hatırlattı.

Deplasmanda yarın oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçının önemine değinen Gül, "Deplasman karnemiz iyi değil ama her defasında puanlar almak için gidiyoruz. Bu sefer de değişen bir şey yok. Galip gelmek için gideceğiz. Şu an ligde 39 puana ulaştık. Biz artık ligin altındaki matematikten tamamen kurtulup yukarıdaki matematiği düşünmek istiyoruz. Hedefimiz ligi ilk 7 içerisinde bitirmek. Bunun için kalan 4 maçta maksimum puanlara ulaşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Gelecek sezonun planlaması için transfer çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Başkanımız çalışıyor ve şu an yurt dışında birtakım görüşmeler yaparak futbolcu izleyecek. Biz de burada hocayla görüşüyoruz. İzlediğimiz futbolcular var. Futbolcu izleme komitemiz de bir taraftan çalışarak bize bilgiler vermekte. Buradaki amacımız birinci kampa mümkün olduğu kadar tam takımla en hazır şekilde gidebilmek."



Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Kırmızı-mavili ekip, yarın deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çamlık Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Zoran Barisic yönetimindeki idmanda futbolcular, teknik çalışma yaptı.

İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, yeni sakatlıktan çıkan Kerim Zengin ve kart cezalısı oldukları için forma giyemeyecek Ceyhun Gülselam ile İzlandalı oyuncu Olafur Ingi Skulason'dan yoksun Antalya'ya hareket etti.