 Kardemir Karabükspor'da hedef 2'nci deplasman galibiyeti – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Kardemir Karabükspor'da hedef 2'nci deplasman galibiyeti

    Kardemir Karabükspor'da hedef 2'nci deplasman galibiyeti

    KARDEMİR Karabükspor, pazar günü Aytemiz Alanyaspor karşısında ligdeki 2’nci deplasman galibiyetini almak istiyor.

    Bu sezon Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Adanaspor karşısında deplasman galibiyeti bulunan Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktör Zoran Barisic gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, istasyon ve pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ardından 31 yaşına giren defans oyuncusu Latovlevici'nin doğum günü teknik heyet ve futbolcular tarafından kulüp binasında pasta kesilerek kutlandı.

    Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, sahalarında Osmanlıspor maçını kazandıktan sonra takımın çok rahatladığını söyledi. Takımda morallerin üst seviyede olduğunu ifade eden Gül, "Hedefimiz sıralamada ilk 7 içerisinde olmak. Bunun için de kalan 4 maçımızı kazanmak istiyoruz. Futbolcularımız bunun bilincinde. Uzun zamandır deplasmanda galip gelemiyoruz. Deplasman galibiyeti hasretini Aytemiz Alanyaspor'u yenerek sonlandırmak istiyoruz" dedi.

    Gül, bu maçta cezaları nedeniyle Ceyhun ve Skulason'un oynayamayacaklarını belirtti.

    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:54
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