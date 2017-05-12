Kardemir Karabükspor'da hedef 2'nci deplasman galibiyeti
KARDEMİR Karabükspor, pazar günü Aytemiz Alanyaspor karşısında ligdeki 2’nci deplasman galibiyetini almak istiyor.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Adanaspor karşısında deplasman galibiyeti bulunan Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktör Zoran Barisic gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, istasyon ve pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ardından 31 yaşına giren defans oyuncusu Latovlevici'nin doğum günü teknik heyet ve futbolcular tarafından kulüp binasında pasta kesilerek kutlandı.
Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, sahalarında Osmanlıspor maçını kazandıktan sonra takımın çok rahatladığını söyledi. Takımda morallerin üst seviyede olduğunu ifade eden Gül, "Hedefimiz sıralamada ilk 7 içerisinde olmak. Bunun için de kalan 4 maçımızı kazanmak istiyoruz. Futbolcularımız bunun bilincinde. Uzun zamandır deplasmanda galip gelemiyoruz. Deplasman galibiyeti hasretini Aytemiz Alanyaspor'u yenerek sonlandırmak istiyoruz" dedi.
Gül, bu maçta cezaları nedeniyle Ceyhun ve Skulason'un oynayamayacaklarını belirtti.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:54
- Tahkim Kurulu'ndan Talisca kararı!
Toplam 24
Yorum
doğan fb maclarında iddası olmyanlar ölüm kalım meselesi gibi oynarlardı. sebep? sevmezlerdi fb. sen bu yolda devam et aynı şeyi yaşarsınız.
- Tahkim Kurulu'ndan Talisca kararı!
Toplam 24
Yorum
necati yazıklar olsunki Türk futbolu sizin gibi hak yiyenlerle dolu
- Küfür serbest mi?
Toplam 27
Yorum
AKB SN BAŞKAN TALİSCA O HAREKETİ SENİN İFADENLE "1 SANİYE DE" SANA GÖSTERSE BÖYLE OLUMLU MU KARŞILARSIN
Kardemir Karabükspor'da hedef 2'nci deplasman galibiyeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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