"Bütçeye göre hareket edeceğiz"
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, bu sezon iç sahadaki başarı grafiğini Osmanlıspor karşısında sürdürdüklerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
"Dış sahada istediğimiz performansı sergileyemedik"
Ligde kalan 4 haftada 3 deplasman ve bir iç saha maçları kaldığını da ifade eden Tankut, "4 haftada toplayacağımız puanlarla ligdeki yerimizi belirleyeceğiz. Bu sezon özellikle dış sahada istediğimiz performansı bir türlü yakalayamadık. Bakıldığından deplasmanda sadece 1 galibiyet ve 3 beraberliğimiz var. Önümüzde üst üste Aytemiz Alanya ve Konya maçlarının ardından iç sahada Kayserispor ve 34. haftada Akhisar Belediyespor maçı ile ligi tamamlayacağız. Kalan 4 maçımızda alacağımız puan veya puanlarla ligdeki yerimizi belirleyeceğiz" diye kaydetti.
"Bütçeye göre hareket edeceğiz"
Gelecek yılın planlamasını yapmaya başladıklarını da ifade eden Ferudun Tankut, "Teknik heyetimizin lig bitiminde vereceği rapor doğrultusunda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Son günlerde bazı oyuncularımız ile yolların ayrılacağı yönünde asılsız haberler yapılmakta. Şu an bu sezon sözleşmesi bitecek olan Traore ile yollarımızı ayırdık ve sezon sonuna kadar kendisine izin verdik. Diğer yandan ismi yazılan oyuncularımızın sözleşmeleri devam ediyor. Tek yıllık ve kiralık olan oyuncularımız var ve onlarla sezon sonunda yeniden anlaşabilirsek anlaşacağız. Kulübün bütçesine göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 14:03
- Bunu nasıl görmedin!
Toplam 95
Yorum
ahmetfb Aynı pozisyonun diğer bir görüntüsünde kaleciye Marcellonun temasının olduğu açık belli taraflı görüntüleri yayanlıyorsunuz
- 'Hoca kim burada?'
Toplam 24
Yorum
DEKİNİN KİYMETİNİ BİLECEK VE ARKASINDA DURACAKSINI GS DA ESAS VE GİZLİ HOCA ADANALIDIR. BU GÜNKÜ DURUMUN SORUMLUSU DA O DUR. NE ADANALI NEDE LUÇESCU DAN ARTIK GS YA YAR OLMAZ. YA ELİNİZ
- Bunu nasıl görmedin!
Toplam 95
Yorum
gio1903 ağlayanları gördük berabere kaldık diye sevinç gözyaşları döküyorlardı sahada
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