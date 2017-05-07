 Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor maçına hazır – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , Osmanlıspor maçına hazır

    Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor maçına hazır

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, şut ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

    Sakatlığı süren Kerim Zengin ise idmanda takımdan ayrı koşu yaptı.

    Kırmızı-mavili kafile, idmanın ardından kart cezalısı Andre Biyogo Poko ve sakat Kerim Zengin'den yoksun Metin Türker Tesisleri'nde kampa girerek maçı beklemeye başladı.

    LİGDE İKİNCİ RANDEVU
    Süper Lig'de ilk defa bu sezonun 13. haftasında karşı karşıya gelen ve Osmanlıspor, yarın ikinci maçlarına çıkacak. Ankara'da oynanan karşılaşmayı Osmanlıspor 2-1 kazanmıştı.

    Ligde oynadığı 29 karşılaşmada 10 galibiyet, 13 yenilgi ve 6 beraberlik alan Kardemir Karabükspor, topladığı 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

    Ankara ekibi ise oynadığı 29 karşılaşmadan 9'ar galibiyet ve yenilgi aldı. 11 maçta da berabere kalan Osmanlıspor, 38 puanla ligin 10. sırasında yer alıyor.

    Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.