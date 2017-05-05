Kardemir Karabükspor'da Traore ile yollar ayrıldı

Kardemir Karabükspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Zoran Barisic gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı süren Kerim Zengin ve kendisine sezon sonuna kadar izin verilen Traore katılmadı. Asbaşkan Tolga Gül, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada takımın 7 golle en fazla gol atan orta saha oyuncusu Traore'ye sezon sonuna kadar izin verdiklerini açıkladı. Gül şöyle dedi:

''Bundan böyle bizimle birlikte olmayacak. Zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Traore zor bir sene geçirdi. Evladını kaybetti. Değişik zamanlarda kendisi takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Traore'nin devre arasında başka bir takıma transferi gerçekleşmedi. Bizimle birlikte bugüne kadar geldi. Hocamızın da bilgisi dahilinde bugünden itibaren kendisine sezon sonuna kadar izin verdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik. İnşallah bundan sonraki futbol hayatında başarılı olur.''

Osmanlıspor maçında 3 puan hedeflediklerini belirten Gül, ''Sahamızda iyi puanlar topladık. Ligin sonuçlanmasına 5 hafta kala matematiksel olarak belki kümede kaldık diyemesek de genel kanı kümede kaldığımız yönünde. Ancak rehavete kapılmamak gerekir. Matematiksel olarak kümede kaldığımızı görmediğimiz sürece ligde kaldık demek doğru değil. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Onların desteğiyle uzun zamandır alamadığımız 3 puanı umarım alırız'' dedi.