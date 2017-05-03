Karabükspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan ve koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi.
Rahatsızlığı nedeniyle son iki idmana katılmayan Yevgen Seleznov ve sakatlığı bulunan kaleci Ercüment Kafkasyalı, takımla çalışmaya başladı. Sakatlığı süren Kerim Zengin ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, yaptığı açıklamada, Osmanlıspor maçını önemsediklerini belirterek, "Kalan haftalarda sahamızda Osmanlıspor ve Kayserispor'u ağırlayacağız. 3 maçımızı da dış sahada oynayacağız. Lig bitiyor. Bizim iç saha performansımız çok iyi. Bunu sürdürmek adına bu iki maçı kazanmak ve taraftarımıza galibiyetle veda etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:26
- Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'ndeki 113 takımdan fazla gol attı!
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o zaman Bjk ve Fb ye fark atmış demek ki ronaldo tek başına
- ''Cengiz Ünder hediyemiz olsun''
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Tr Abartılacak bir futbolcu değil.Fizik olarak gelişirse ve kendini iyi eğitirse iş yapabilir.Türkiye ne yetenekliler gördü.
- Emenike 8 maç ceza alabilir!
Toplam 4
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Tr Eğer ırkçılık yaptıysa bir daha Türkiye de top oynayamasın! 8 maç nedir ırkçılık için!
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