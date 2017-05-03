Karabükspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan ve koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi.

Rahatsızlığı nedeniyle son iki idmana katılmayan Yevgen Seleznov ve sakatlığı bulunan kaleci Ercüment Kafkasyalı, takımla çalışmaya başladı. Sakatlığı süren Kerim Zengin ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, yaptığı açıklamada, Osmanlıspor maçını önemsediklerini belirterek, "Kalan haftalarda sahamızda Osmanlıspor ve Kayserispor'u ağırlayacağız. 3 maçımızı da dış sahada oynayacağız. Lig bitiyor. Bizim iç saha performansımız çok iyi. Bunu sürdürmek adına bu iki maçı kazanmak ve taraftarımıza galibiyetle veda etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.