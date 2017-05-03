 Karabükspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Karabükspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

    Karabükspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına devam etti.

    Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan ve koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi.

    Rahatsızlığı nedeniyle son iki idmana katılmayan Yevgen Seleznov ve sakatlığı bulunan kaleci Ercüment Kafkasyalı, takımla çalışmaya başladı. Sakatlığı süren Kerim Zengin ise takımdan ayrı koşu yaptı.

    Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, yaptığı açıklamada, Osmanlıspor maçını önemsediklerini belirterek, "Kalan haftalarda sahamızda Osmanlıspor ve Kayserispor'u ağırlayacağız. 3 maçımızı da dış sahada oynayacağız. Lig bitiyor. Bizim iç saha performansımız çok iyi. Bunu sürdürmek adına bu iki maçı kazanmak ve taraftarımıza galibiyetle veda etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:26
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