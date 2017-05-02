 Karabükspor’da Osmanlıspor mesaisi – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Karabükspor’da Osmanlıspor mesaisi

    Karabükspor’da Osmanlıspor mesaisi

    Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

    Çamlık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kırmızı-mavili ekip düz koşu ve pas çalışması yaptı. İdmana izinli olan Seleznov, Bliznichenko ve Serdar Deliktaş katılmazken, sakatlığı bulunun Kerim Zengin ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:02
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