Karabükspor’da Osmanlıspor mesaisi

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Çamlık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kırmızı-mavili ekip düz koşu ve pas çalışması yaptı. İdmana izinli olan Seleznov, Bliznichenko ve Serdar Deliktaş katılmazken, sakatlığı bulunun Kerim Zengin ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.