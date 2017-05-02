Karabükspor’da Osmanlıspor mesaisi
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Çamlık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kırmızı-mavili ekip düz koşu ve pas çalışması yaptı. İdmana izinli olan Seleznov, Bliznichenko ve Serdar Deliktaş katılmazken, sakatlığı bulunun Kerim Zengin ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 12:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünyada bir numara Cengiz Ünder
Toplam 4
Yorum
CEBİNİZ DOLMAZ. SİZİN İÇİN GS SADECE ARAÇ CEP İÇİN SN ÖZBEK VE GS YIN SÖĞÜTLERİ, ESKİLERLE HURDALARLA UĞRAŞACAĞINIZA CENGİZ ÜNVER PIRIL PIRIL PARLIYOR. AMA TALİP OLMAZSINIZ. ÇÜNKÜ CENGİZ DEN
- Wright gönderildi
Toplam 3
Yorum
DEA Biz de bu adami ariyorduk.
- Umut Bulut'un 2'nci baharı
Toplam 1
Yorum
UMUT BULUT SANA YÜREKTEN BAŞARILAR ESKİ GS LI UMUT BULUT. SEN İYİ BİR FUTBOLCU VE PROFOSYONELSİN.
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