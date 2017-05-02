Karabükspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından çift kale maç oynadı.
İdmana, izinli olan Yevgen Seleznov ve sakatlığı bulunan kaleci Ercüment Kafkasyalı katılmadı. Sakatlığı süren Kerim Zengin ise takımdan ayrı çalıştı.
Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalarındaki maçı mutlaka kazanmak istediklerini ifade ederek, takımın sadece bu maça motive olduğunu ve çalışmaların neşe içinde geçtiğini kaydetti.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 21:34
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 bir fenerbahçe taraftarı olarak gs bence bizim maçlara bütün branşlarda önde başlasın ve hep onların evinde oynansın.yoksa çok zor be :)))))
- Emenike’ye ‘ırkçılık’ suçlaması
Toplam 18
Yorum
dogan bir futolcunun hareketini tüm takıma mal ediyorsunuz bide atatürkün takımıydı hani diyorsunuz... yazık size yazık
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 3
Yorum
1907 tebrikler sarı melekler........................................................
Karabükspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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