 Karabükspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Karabükspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Karabükspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından çift kale maç oynadı.

    İdmana, izinli olan Yevgen Seleznov ve sakatlığı bulunan kaleci Ercüment Kafkasyalı katılmadı. Sakatlığı süren Kerim Zengin ise takımdan ayrı çalıştı.

    Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalarındaki maçı mutlaka kazanmak istediklerini ifade ederek, takımın sadece bu maça motive olduğunu ve çalışmaların neşe içinde geçtiğini kaydetti.

    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:34
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