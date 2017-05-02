Karabükspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından çift kale maç oynadı.

İdmana, izinli olan Yevgen Seleznov ve sakatlığı bulunan kaleci Ercüment Kafkasyalı katılmadı. Sakatlığı süren Kerim Zengin ise takımdan ayrı çalıştı.

Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalarındaki maçı mutlaka kazanmak istediklerini ifade ederek, takımın sadece bu maça motive olduğunu ve çalışmaların neşe içinde geçtiğini kaydetti.