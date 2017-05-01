Kardemir Karabükspor'da Osmanlıspor mesaisi
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde Çamlık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, pas ve kontrol çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
İdmana, izinli olan Yevgen Seleznov, Andriy Bliznichenko ve Serdar Deliktaş katılmazken, sakatlığı bulunun Kerim Zengin koşu yaptı.
Kırmızı-mavili ekip, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:11
- Penaltı itirazları!
Toplam 4
Yorum
efe hadi onu es gectin kirmizi vermen icin ahmet calik komalikmi olmaliydi
- Penaltı itirazları!
Toplam 4
Yorum
Aslan BU YIL HAKEMLERDENDE AYRI CEKTIK ALLAHINDAN BULSUNLAR
- Galatasaray'dan gol yağmuru
Toplam 3
Yorum
Aslan BIZ IYI OLUNCA RAKIBIDE HAKEMIDE YENERIZ AHMET'E YAPILAN NET KIRMIZI KART VE PENALTIMIZI VERMEYEN AYNI HAREKETI CAROLE YAPINCA CEZAYI KESTI
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