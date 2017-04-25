 Barisic’den uyarı geldi – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Barisic’den uyarı geldi

    Barisic’den uyarı geldi
    deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör , "Rakibimiz küme düşmemek için her maçını final gibi oynuyor. Akıllı ve sakin kalıp yeneceğiz" dedi.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:22
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