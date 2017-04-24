Karabükspor’da Gaziantep hazırlıkları
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantepspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.
28 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan kırmızı-mavili ekip 2 günlük iznin ardından Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalara başladı. Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, takım ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması ve yarım sahada çift kale maç yaptı.
Sakatlığı bulunan Kerim Zengin'in takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştığı idmanı Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül ve Yönetim Kurulu Üyesi Suat Aksu da takip etti.
Sakatlığı bulunan Kerim Zengin'in takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştığı idmanı Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül ve Yönetim Kurulu Üyesi Suat Aksu da takip etti.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bayern Münih, Gomez’in peşinde
Toplam 6
Yorum
accipiter Gomez Beşiktaş için mükemmel bir golcüydü öylede uğurladık . Bırakalım öyle kalsın .
- Cenk Tosun cezalı
Toplam 6
Yorum
accipiter Cenkin cezalı oluşuna üzülen varmı beyler ?
- Kartal'ın av günü
Toplam 5
Yorum
accipiter Bu futbolcunun Beşiktaşı küçümsemesimi söz konusu , sahada gol attığında arkadaşlarının ilgisine soğuk kalıyor .
Karabükspor’da Gaziantep hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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