Karabükspor’da Gaziantep hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantepspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

28 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan kırmızı-mavili ekip 2 günlük iznin ardından Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalara başladı. Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, takım ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması ve yarım sahada çift kale maç yaptı.



Sakatlığı bulunan Kerim Zengin'in takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştığı idmanı Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül ve Yönetim Kurulu Üyesi Suat Aksu da takip etti.