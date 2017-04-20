Barisic iddialı

KArabük'te teknik direktör Zoran Barisic, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Barisic "Hedefimiz Kasımpaşa'yı mağlup etmek. Evimize iyi oynuyoruz. Bu maçtan da iyi bir sonuç alacağımızı tahmin ediyorum. Sadece 3 puan için sahada olacağız" ifadelerini kullandı. Barisic, Kerim ve Traore'nin bu hafta forma giyemeyeceklerini belirtti.