 Barisic iddialı – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Barisic iddialı

    Barisic iddialı
    KArabük'te teknik direktör Zoran Barisic, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Barisic "Hedefimiz Kasımpaşa'yı mağlup etmek. Evimize iyi oynuyoruz. Bu maçtan da iyi bir sonuç alacağımızı tahmin ediyorum. Sadece 3 puan için sahada olacağız" ifadelerini kullandı. Barisic, Kerim ve Traore'nin bu hafta forma giyemeyeceklerini belirtti.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:22
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