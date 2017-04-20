Barisic iddialı
KArabük'te teknik direktör Zoran Barisic, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Barisic "Hedefimiz Kasımpaşa'yı mağlup etmek. Evimize iyi oynuyoruz. Bu maçtan da iyi bir sonuç alacağımızı tahmin ediyorum. Sadece 3 puan için sahada olacağız" ifadelerini kullandı. Barisic, Kerim ve Traore'nin bu hafta forma giyemeyeceklerini belirtti.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Barisic iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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