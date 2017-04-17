 Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

    Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

    , Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 21 Nisan Cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Pas çalışmasının yapıldığı 2 saatlik idman, çift kale maçla tamamlandı.

    Ligin 23. haftasında deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan Kerim Zengin ve 25. haftasında yine deplasmandaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında aynı sıkıntıyı yaşayan Abdou Razack Traore, çalışmalara başladı. Her iki oyuncu takımdan ayrı programlarını uyguladı.

    Sakatlığı geçen Mustapha Yatabare ise takımla çalışmalara başladı.

    Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, yaptığı açıklamada, Kerim ve Traore'nin bir an önce takımla çalışmalara başlaması için yoğun bir tedavi uygulandığını söyledi.

    Sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçının kendilerini için önemli olduğunu belirten Gül, galibiyetle ayrılmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:23
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