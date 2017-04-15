Kardemir Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi

Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde Hasan Doğan Spor Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-mavili takım, daha sonra 21 yaş altı ekibiyle oynadığı hazırlık maçını 7-1 kazandı.

Sakatlığı süren Kerim Zengin, Mustapha Yatabare ve Abdou Razack Traore'nin yer almadığı maçta A takım, Biliznichenko ve Tanase'nin ikişer ve Poko, Seleznov ile İlhan Depe'nin birer golüyle karşılaşmadan galip ayrıldı.