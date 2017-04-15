 Kardemir Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    'da Kasımpaşa mesaisi

    Kardemir Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi

    , Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 21 Nisan Cuma günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde Hasan Doğan Spor Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-mavili takım, daha sonra 21 yaş altı ekibiyle oynadığı hazırlık maçını 7-1 kazandı.

    Sakatlığı süren Kerim Zengin, Mustapha Yatabare ve Abdou Razack Traore'nin yer almadığı maçta A takım, Biliznichenko ve Tanase'nin ikişer ve Poko, Seleznov ile İlhan Depe'nin birer golüyle karşılaşmadan galip ayrıldı.

    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:02
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