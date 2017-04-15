Kardemir Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 21 Nisan Cuma günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde Hasan Doğan Spor Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-mavili takım, daha sonra 21 yaş altı ekibiyle oynadığı hazırlık maçını 7-1 kazandı.
Sakatlığı süren Kerim Zengin, Mustapha Yatabare ve Abdou Razack Traore'nin yer almadığı maçta A takım, Biliznichenko ve Tanase'nin ikişer ve Poko, Seleznov ile İlhan Depe'nin birer golüyle karşılaşmadan galip ayrıldı.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:02
- Cimbom'a gol makinesi
Toplam 19
Yorum
sonra gol makinası diye aldığımız çamaşır makinası çıkmasın :))))) bkz tarih
- Yağcıoğlu: Aykut Hoca çok istiyor
Toplam 10
Yorum
sabri aykut hoca kafasindaki sorulari halletmis olabilir ama biz aykut hoca hakkindaki sorunlarimizi halledemedik.oyun sistemini begenmiyoruz,
- Riekerink'ten taş
Toplam 7
Yorum
Abdullah Adam doğru söylemiş şuan ki gs hali kötü puan farkı ortada
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