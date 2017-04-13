Kardemir Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un futbol şube sorumlusu Tolga Gül, "Ligi tamamlayabileceğimiz en iyi noktada tamamlamalıyız." dedi.
Kırmızı-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 21 Nisan Cuma günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Hasan Doğan Spor Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Zoran Barisic yönetimindeki antrenmanda, pas ve şut çalışmaları yapıldı. Çift kale maçla son bulan idmana, sakat olan Kerim Zengin ve Abdou Razack Traore katılmadı.
Gül, tesislerde yaptığı açıklamada, ligde 34 puanlarının bulunduğunu hatırlatarak, "Futbol her türlü sürprize açık bir oyun. Küme düşme hattında bulunan son 3 takım puan olarak bizden uzakta görünse de daha oynanmamış 7 maç var. Hiçbir şeyin garantisi yok. Şehir, kulüp, takım olarak işi sağlama almalıyız, kararlı olmalıyız. Her zaman olduğu gibi bir an evvel daha iyi futbolu hedefleyip galibiyetlere uzanmalıyız. Ligi tamamlayabileceğimiz en iyi noktada tamamlamalıyız. Bunun için de hep birlikte çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. İnşallah bunu başaracağız." şeklinde konuştu.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:28
- Haydi Kartalım ParçaLyon
Toplam 33
Yorum
fan Böyle düşündüğün zaman bjk de çok abartılıyor.
- Haydi Kartalım ParçaLyon
Toplam 33
Yorum
q7 2-2 biter
- Son çare fesih
Toplam 5
Yorum
fbli tabi kolaydı. fb den aldıgı parayı hiçbiryerden kazanamayacak olan emenike de hemen sözleşme feshini imzalardı. bu yönetim hakkaten çok zeki
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