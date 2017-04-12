Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 21 Nisan Cuma günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kondisyona yönelik uygulamaların ardından pas ve şut çalışmaları yaptı.
Sakatlıkları nedeniyle son oynanan Bursaspor maçı kadrosunda yer alamayan Ermin Zec ve Iasmin Latovlevici de antrenmana katıldı.
İdmanda, sakat olan Kerim Zengin ve Abdou Razack Traore ise yer almadı.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:06
- Aslan 4. olursa yandı!
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Yorum
TC-TUFAN 3. Btrn takm eleme oynamıyor, direk gruplara kalıyor! Kupayı kaldıran takım ligde 3. değilse; ligi 3. biteren 2, 4. btren 3 eleme oynuyor.
- Dursun Özbek'ten zarar açıklaması
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metinn söz verdigin gibi klubu zarara sokan her kim ise acikla kimlermis zarara ugrattan acikla korkma cecurlar bir gun korkaklar hergun olur derl
- Fatih Terim'in Bruma planı!
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devrim neden olmasın
Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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