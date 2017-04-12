Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kondisyona yönelik uygulamaların ardından pas ve şut çalışmaları yaptı.

Sakatlıkları nedeniyle son oynanan Bursaspor maçı kadrosunda yer alamayan Ermin Zec ve Iasmin Latovlevici de antrenmana katıldı.

İdmanda, sakat olan Kerim Zengin ve Abdou Razack Traore ise yer almadı.