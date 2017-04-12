Karabükspor’da Kasımpaşa hazırlıkları
Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Kasımpaşa ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.
Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda düz koşu ile istasyon ve şut çalışmaları yapıldı.
Sakatlıkları bulunan Kerim Zengin ve Abdou Razack Traore idmanda yer almadı.
Sakatlıkları bulunan Kerim Zengin ve Abdou Razack Traore idmanda yer almadı.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tolgay Arslan'dan o iddialara yanıt
Toplam 7
Yorum
eda büyük düşünüyorsak eldeki kadroyu koruyup trnsfer yapmalıyız bir kaç oyuncu gidebilir ama bunlar yerliler değil
- Tolgay Arslan'dan o iddialara yanıt
Toplam 7
Yorum
eda olcayı verdik bu oyuncuları vermeyelim yerli oyuncu almak ligimizde pahalıya patlıyor birde takıma uyum sağlayıp sağlamayacakları belli olmu
- Demba Ba zorlu maçı yorumladı
Toplam 1
Yorum
iskender dembaba bu sezon oynamadı ozaman niye alındı.
Karabükspor’da Kasımpaşa hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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