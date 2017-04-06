 Karabükspor, Bursa'ya gitti – Fotomaç – 06 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Karabükspor, Bursa'ya gitti

    Karabükspor, Bursa'ya gitti

    Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, Bursa'ya gitti.

    Karabük ekibi, Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

    İdmana, sakatlığı devam eden Kerim Zengin, Ermin Zec, Abdou Razack Traore ve Iasmin Latovlevici katılmadı. Kardemir Karabükspor kafilesi, antrenmanın ardından kara yoluyla Bursa'ya hareket etti.

    Kırmızı-mavililerde Kerim Zengin, Zec, Traore, Latovlevici ve kart cezalısı Yevgen Seleznov, kadroda bulunmuyor.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Bursaspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

    - Gül: "Bursa'dan mutlu ayrılmak istiyoruz"

    Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin sonlarına yaklaşıldıkça maçların çok zor geçtiğini, Bursa deplasmanının da kendileri için zor olacağını söyledi.

    Sahaya çıkıp, önemli eksikliklere rağmen mücadele vereceklerini belirten Gül, "Ligde rahat bir konumda görünüyoruz ancak son haftalarda her şey değişebiliyor. Bu nedenle işi sıkı tutmamız gerekiyor. Bursaspor önemli bir takım. Biz de iyi futbol oynuyoruz. Eksik oyuncularımız var ancak yerine oynayacak olanlar, onları aratmayacaktır. Bursa'dan mutlu ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabükspor, Bursa'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.