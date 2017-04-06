Karabükspor, Bursa'ya gitti

Karabük ekibi, Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

İdmana, sakatlığı devam eden Kerim Zengin, Ermin Zec, Abdou Razack Traore ve Iasmin Latovlevici katılmadı. Kardemir Karabükspor kafilesi, antrenmanın ardından kara yoluyla Bursa'ya hareket etti.

Kırmızı-mavililerde Kerim Zengin, Zec, Traore, Latovlevici ve kart cezalısı Yevgen Seleznov, kadroda bulunmuyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Bursaspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

- Gül: "Bursa'dan mutlu ayrılmak istiyoruz"

Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin sonlarına yaklaşıldıkça maçların çok zor geçtiğini, Bursa deplasmanının da kendileri için zor olacağını söyledi.

Sahaya çıkıp, önemli eksikliklere rağmen mücadele vereceklerini belirten Gül, "Ligde rahat bir konumda görünüyoruz ancak son haftalarda her şey değişebiliyor. Bu nedenle işi sıkı tutmamız gerekiyor. Bursaspor önemli bir takım. Biz de iyi futbol oynuyoruz. Eksik oyuncularımız var ancak yerine oynayacak olanlar, onları aratmayacaktır. Bursa'dan mutlu ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.