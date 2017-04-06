Karabükspor, Bursa'ya gitti
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, Bursa'ya gitti.
İdmana, sakatlığı devam eden Kerim Zengin, Ermin Zec, Abdou Razack Traore ve Iasmin Latovlevici katılmadı. Kardemir Karabükspor kafilesi, antrenmanın ardından kara yoluyla Bursa'ya hareket etti.
Kırmızı-mavililerde Kerim Zengin, Zec, Traore, Latovlevici ve kart cezalısı Yevgen Seleznov, kadroda bulunmuyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Bursaspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
- Gül: "Bursa'dan mutlu ayrılmak istiyoruz"
Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin sonlarına yaklaşıldıkça maçların çok zor geçtiğini, Bursa deplasmanının da kendileri için zor olacağını söyledi.
Sahaya çıkıp, önemli eksikliklere rağmen mücadele vereceklerini belirten Gül, "Ligde rahat bir konumda görünüyoruz ancak son haftalarda her şey değişebiliyor. Bu nedenle işi sıkı tutmamız gerekiyor. Bursaspor önemli bir takım. Biz de iyi futbol oynuyoruz. Eksik oyuncularımız var ancak yerine oynayacak olanlar, onları aratmayacaktır. Bursa'dan mutlu ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:19
- Cenk Tosun UEFA'ya konuştu
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK GOLCÜLÜK VASIFLARI OLARAK; GOMEZ, DEMBA BA VE ABOUBAKAR'DAN ÇOK ÇOK ÜSTÜN ANCAK BİRAZ HIZLI VE ÇEVİK OLABİLSE ZATEN AVRUPA KAPAR...
- Derbinin hakemi Ali Palabıyık
Toplam 4
Yorum
meD adam gibi atama yapmayarak hakemide bitirecekler.Ya Beşiktaş lehinde yada aleyhinde çalışır.etkilenmemesi imkansız.
- Derbinin hakemi Ali Palabıyık
Toplam 4
Yorum
Hasan Skandal bir karar yazik!!!!
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