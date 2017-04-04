Kardemir Karabükspor'da Bursaspor mesaisi

Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde, Çamlık Spor Tesisleri'nde yapılan antrenman, top kontrolü ve şut çalışmasının ardından yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Kerim Zengin, Fildişi Sahilli oyuncu Abdou Razack Traore ve Rumen futbolcu Iasmin Latovlevici, idmana katılmadı.

Sakatlıkları geçen Bosna Hersekli hücum oyuncusu Ermin Zec ve Rumen orta saha futbolcusu Cristian Tanase ise takımla çalışmalara başladı.

Kırmızı-mavili ekip, Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Öte yandan Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor deplasmanından puan almaya ihtiyaçları olduğunu, buna göre hazırlanarak, puan ya da puanlar almaya çalışacaklarını söyledi.