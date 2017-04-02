Taraftardan yoğun ilgi
Karabükspor taraftarı, F.Bahçe maçına büyük ilgi gösterdi.
Ev sahibi takımın taraftarları maçın başlamasına bir saat kala tribünleri doldurdu. Maç öncesi Karabüksporlu oyuncuları tek tek çağıran taraftarlar, takımlarından galibiyet istedi. Karşılaşmayı 750 kadar F.Bahçe taraftarı da takip etti ve 90 dakika boyunca takımlarına destek oldular.
FENER'DEN ANLAMLI PANKART
Fenerbahçeli futbolcular ısınma hareketleri için sahaya 'Karabük'ümüzün ve Kardemir'imizin kuruluşunun 80'inci yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Her iki takımın taraftarları birlikte, 'Vatan sana canım feda', 'Ne mutlu Türküm diyene' şeklinde tezahürat yaptı.
FENER'DEN ANLAMLI PANKART
Fenerbahçeli futbolcular ısınma hareketleri için sahaya 'Karabük'ümüzün ve Kardemir'imizin kuruluşunun 80'inci yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Her iki takımın taraftarları birlikte, 'Vatan sana canım feda', 'Ne mutlu Türküm diyene' şeklinde tezahürat yaptı.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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