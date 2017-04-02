 Taraftardan yoğun ilgi – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Taraftardan yoğun ilgi

    Taraftardan yoğun ilgi

    taraftarı, F.Bahçe maçına büyük ilgi gösterdi.

    Ev sahibi takımın taraftarları maçın başlamasına bir saat kala tribünleri doldurdu. Maç öncesi Karabüksporlu oyuncuları tek tek çağıran taraftarlar, takımlarından galibiyet istedi. Karşılaşmayı 750 kadar F.Bahçe taraftarı da takip etti ve 90 dakika boyunca takımlarına destek oldular.

    FENER'DEN ANLAMLI PANKART
    Fenerbahçeli futbolcular ısınma hareketleri için sahaya 'Karabük'ümüzün ve Kardemir'imizin kuruluşunun 80'inci yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Her iki takımın taraftarları birlikte, 'Vatan sana canım feda', 'Ne mutlu Türküm diyene' şeklinde tezahürat yaptı.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
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