 Barisic: Şanslı olan kazandı – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Barisic: Şanslı olan kazandı

    Barisic: Şanslı olan kazandı

    ’un hocası, “Daha iyi olan değil daha şanslı olan taraf kazandı. Oyuncularımı kutluyorum, iyi yoldayız” dedi.

    Teknik Direktörü Zoran Barisic, F.Bahçe karşısında iyi bir oyun sergilediklerini ancak maçı şanslı olan tarafın kazandığını söyledi. Avusturyalı teknik adam, "İlk devre takımımı tanıyamadım. Oyunu çok geride kabul ettik. Rakip takım üzerimize rahat geldi. İkinci yarıda daha çok hücum yaptık ama bu kez fırsatları kullanamadık" dedi. Deneyimli teknik adam, "F.Bahçe önünde planlarımız tutmadı. Yediğimiz gol talihsiz bir goldü. Daha önce böyle hpata yapmadık. Bana göre maçı daha iyi oynayan değil daha şanslı olan taraf kazandı" diye konmuştu.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:58
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