Barisic: Şanslı olan kazandı
Karabükspor’un hocası, “Daha iyi olan değil daha şanslı olan taraf kazandı. Oyuncularımı kutluyorum, iyi yoldayız” dedi.
Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, F.Bahçe karşısında iyi bir oyun sergilediklerini ancak maçı şanslı olan tarafın kazandığını söyledi. Avusturyalı teknik adam, "İlk devre takımımı tanıyamadım. Oyunu çok geride kabul ettik. Rakip takım üzerimize rahat geldi. İkinci yarıda daha çok hücum yaptık ama bu kez fırsatları kullanamadık" dedi. Deneyimli teknik adam, "F.Bahçe önünde planlarımız tutmadı. Yediğimiz gol talihsiz bir goldü. Daha önce böyle hpata yapmadık. Bana göre maçı daha iyi oynayan değil daha şanslı olan taraf kazandı" diye konmuştu.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
Barisic: Şanslı olan kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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