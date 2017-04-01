Karabük havaya girdi

Başkan Tankut: Sahamızda Fenerbahçe’yi de mağlup edeceğiz.

Süper Lig'de 34 puanla rahat bir konumda bulunan Kardemir Karabükspor iç sahadaki başarılı performansını Fenerbahçe maçında da sürdürmek istiyor. Evindeki maçlarda Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u mağlup eden kırmızı-mavili ekip, Fenerbahçe'yi de yenerek, "dört büyükler"e karşı aynı sezonda kazanan ekipler arasına girmeyi amaçlıyor. Başkan Feridun Tankut takım olarak havaya girdiklerini belirterek, "F.Bahçe önünde iddialıyız. Diğer güçlü rakipleri olduğu gibi onları da yenmek istiyoruz. Taraftarımız maça gelirse işimiz kolaylaşır. Bu sezon büyük takımlara karşı çok iyi oynadık. Umuyorum ki bu seri sürecek" dedi. Tankut, F.Bahçe maçı sonrası gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başlayacaklarını açıklayarak, "Hocamızın raporu doğrultusunda eksik yerlere takviyeler yapacağız" şeklinde görüş belirtti.