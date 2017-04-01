Karabük havaya girdi
Başkan Tankut: Sahamızda Fenerbahçe’yi de mağlup edeceğiz.
Süper Lig'de 34 puanla rahat bir konumda bulunan Kardemir Karabükspor iç sahadaki başarılı performansını Fenerbahçe maçında da sürdürmek istiyor. Evindeki maçlarda Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u mağlup eden kırmızı-mavili ekip, Fenerbahçe'yi de yenerek, "dört büyükler"e karşı aynı sezonda kazanan ekipler arasına girmeyi amaçlıyor. Başkan Feridun Tankut takım olarak havaya girdiklerini belirterek, "F.Bahçe önünde iddialıyız. Diğer güçlü rakipleri olduğu gibi onları da yenmek istiyoruz. Taraftarımız maça gelirse işimiz kolaylaşır. Bu sezon büyük takımlara karşı çok iyi oynadık. Umuyorum ki bu seri sürecek" dedi. Tankut, F.Bahçe maçı sonrası gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başlayacaklarını açıklayarak, "Hocamızın raporu doğrultusunda eksik yerlere takviyeler yapacağız" şeklinde görüş belirtti.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
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gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Karabük havaya girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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